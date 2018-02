später lesen Bildung Neuer Studiengang beginnt an der Hochschule Trier Teilen

Twittern

Teilen



Das Thema „Internet of Things – Digitale Automation““ bestimmt zunehmend nicht nur den Alltag der Menschen, sondern hat auch großen Einfluss auf das Wirtschaftsleben. Mit dem zum Sommersemester 2018 neu geschaffenen Studienangebot reagiert die Hochschule Trier auf den wachsenden Bedarf von Unternehmen an Fachkräften in diesem Bereich.