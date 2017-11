Neuer Vorstand für die Schiedsleute

Trier (red) Ein über den Gartenzaun gewachsener Busch, ein Schimpfwort, ein qualmender Gartengrill - das sind klassische Fälle für das Schiedsamt. Die ehrenamtlich tätigen Experten bemühen sich um außergerichtliche Einigungen.

Die Bezirksvereinigung hat sich zur Mitgliederversammlung in der Deutschen Richterakademie in getroffen. Referent Amtsgerichtsdirektor a.D. Burkhard Treese aus Kamen betonte die hervorragende Arbeit der Schiedsleute und forderte die Politik auf, die vorgerichtliche Streitschlichtung weiterhin zu unterstützen und vor allem auszubauen. Der neugewählte Vorstand der Bezirksvereinigung : Vorsitzende: Maria Marx (), stellvertretender Vorsitzender Matthias Wagner (Metzdorf), Schatzmeister Lilo Fohl (Schleidweiler), Beisitzer Hiltrud Herrmann (Niederweis) und Klaus Bauer (Osburg).



(red) Freude, Ehrgeiz und Begeisterung prägten die Special-Olympics-Landesspiele im Juni in und sorgten für einzigartige Momente im Leben der Athleten, Helfer sowie vieler er.

Dieses Gefühl in zu halten, hat sich die Lebenshilfe zum Ziel gesetzt. Daher organisierte der Behindertenbeirat der Lebenshilfe mit hauptamtlicher Unterstützung die Fotoausstellung "momente". Die Ausstellung lädt die Besucher ein, sich in 20 Momente von Athleten und Teilnehmern hineinzuversetzen oder ihre ganz persönlichen Erlebnisse Revue passieren zu lassen. Neben den Fotos sind auch die Interviews des inklusiven Medien-Tandem-Teams Bestandteil der Ausstellung.

Die Ausstellung ist von heute an bis zum 18. Dezember in der Volkshochschule zu sehen.