Der Stadtbezirksverband der CDU Trier-Nord lädt zur gemütlichen Runde Mitglieder und Interessierte ins Paulaner in Zurlauben ein. Themenschwerpunkt ist das Moselufer in Trier-Nord. Der CDU Frühschoppen, der regelmäßig am letzten Sonntag eines Monats stattfindet, startet am 28. Januar um 11 Uhr. Infos und Anmeldung unter Telefon 0651/9946665 oder Philipp.Bett@cdu-trier.de