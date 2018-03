später lesen Kultur Niederländische Malerei im Museum Teilen

() Wer die niederländische Malerei kennenlernen will, kann Freitag, 19. Januar, 14.30 Uhr, an der Führung „Reif für die Kunst: Alles Oranje, oder was?“ durch das Stadtmuseum mit Kunsthistorikerin Christiane Häslein teilnehmen. Die Teilnahme kostet acht Euro. Darin inbegriffen sind Kaffee und Kuchen, die nach der Führung serviert werden. Im Rahmen der Seniorenreihe „Reif für die Kunst“ beleuchtet Häslein in ihrer Führung ausgewählte niederländische Kunstwerke aus der Sammlung des Stadtmuseums. Zu sehen sind auch Werke, die sonst nicht öffentlich ausgestellt sind. Ein Schwerpunkt liegt auf dem „Goldenen Zeitalter“ des 17. Jahrhunderts und den politisch-gesellschaftlichen Hintergründen dieser Zeit.