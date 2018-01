Noch 100 Tage bis zum 200. Geburtstag: Wie Trier das Karl-Marx-Jubiläum feiert

Die Veranstalter stellten Höhepunkte des Programms in Mainz vor. Drei Ausstellungen zu Karl Marx soll es alleine geben. Vom 5. Mai bis 21. Oktober präsentiert das rheinische Landesmuseum das Jahrhundert von Karl Marx und zeichnet den Werdegang des Philosophen nach. Die Ausstellung „Stationen eines Lebens“ im Stadtmuseum Simeonstift nimmt das bewegte Leben von Marx in den Blick: von der Kindheit in Trier bis zum Exil in London. 400 Exponate aus aller Welt sollen Besuchern einen Eindruck von Leben, Werken und ihrer Epoche vermitteln. Eine neue Dauerausstellung im Karl-Marx-Haus legt einen Schwerpunkt auf die Wirkungsgeschichte von Marx‘ Ideen bis in die Gegenwart.

Marx landet ebenso auf der Bühne. Das Theater zeigt eine Uraufführung des Schauspiels von Joshua Sobol „Marx‘ Bankett“, dessen Premiere am 15. September ist. Die Tuchfabrik zeigt „Die Karl Marx Revue“ am 2. Juni, am 18. Oktober wird das Comedy-Musical zu Karl Marx aufgeführt. Das Moselmusikfestival lädt zu Marx-Salons ein. In 15 Filmvorführungen wird der Spielfilm „Der junge Karl Marx“ im Broadway-Filmtheater gezeigt. Dazu gibt es Kongresse, Lesungen und Führungen. Die Kosten für das Marx-Jubiläum liegen bei rund fünf Millionen Euro, die anteilig vom Land (750.000 Euro), der Stadt Trier (250.000 Euro), dem Bund (1,5 Millionen Euro) und Förderpartnern bezahlt werden.