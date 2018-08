Jetzt anmelden: Noch Plätze frei bei KLASSE! und Mini-KLASSE!

Mit dem Neustart nach den Sommerferien starten auch die Volksfreund-Schulprojekte KLASSE! und Mini-KLASSE! wieder - in ihre mittlerweile 21. Auflage.

Von Björn Pazen

Mit dem Neustart nach den Sommerferien starten auch die Volksfreund-Schulprojekte KLASSE! und Mini-KLASSE! wieder - in ihre mittlerweile 21. Auflage. Alle weiterführenden Schulen und Grundschulen im ehemaligen Regierungsbezirk Trier wurden angeschrieben, können sich ab sofort für die Projektzeiträume anmelden (siehe Info).

Das Anmelden für die größten Schulprojekte der Region mit bislang weit über 116.000 teilnehmenden Schülern ist ganz einfach: Entweder die an die Schule versandten Unterlagen ausfüllen und an den Volksfreund zurücksenden. Diese finden sich aber auch zum Ausdrucken oder online ausfüllen unter https://mitmachen.volksfreund.de/klasseanmeldung für KLASSE! und https://mitmachen.volksfreund.de/miniklasseanmeldung für Mini-KLASSE!. Einfach die gewünschten Zeiträumer auswählen und an den Volksfreund zurücksenden

Und das alles bieten KLASSE! und Mini-KLASSE! für alle Schüler und Lehrer: Kostenlose Zeitungen für Schüler und für den Einsatz im Unterricht, brandneue Lehrermaterialien, Betriebsbesichtigungen im Druck- und Verlagsgebäude des Trierischen Volksfreunds, Redakteursbesuche, Veröffentlichung von Schülerartikeln, Teilnahme an Wettbewerben und Aktionen von Partnern.

Mini-KLASSE! richtet sich an dritte und vierte Klassen von Grundschulen, KLASSE! wird ab der siebten Klassenstufe für alle weiterführenden Schularten (Gymnasium, Realschule plus, Berufsbildende Schulen, Integrierte Gesamtschulen, Förderschulen) angeboten.

In diesen jeweils zwei bis vier Wochen (je nach Projekt) erhalten alle angemeldeten Schüler den Volksfreund täglich kostenlos in die Schule geliefert. Im Rahmen der Projekte besteht für alle Klassen die Möglichkeit, bei einer Betriebsbesichtigung hinter die Kulissen des Volksfreunds zu blicken. Bis zu 90 Klassen nehmen pro Schuljahr diese Möglichkeit wahr. Zusätzlich stehen die TV-Redakteure gerne bereit, um die teilnehmenden Klassen zu besuchen und über die Arbeit bei einer Zeitung zu berichten.

Bis zu 50 KLASSE!-Seiten werden zudem pro Schuljahr im Volksfreund abgedruckt, allesamt mit Schüler-Artikeln. Diese Artikel können sich auch mit Wettbewerben von KLASSE!-Partnern befassen - dazu zählen: Schülerpressekonferenzen, KLASSE!-Workshops, Kochkurse, Besichtigungen, Freikartenaktionen oder Infotage zu Ausbildungsberufen (siehe eigener Text).

Premiumpartner bei KLASSE! und Exklusivpartner bei Mini-KLASSE! sind die regionalen Volks- und Raiffeisenbanken. Daneben unterstützen die Stadtwerke Trier (Premiumpartner), die Deutsche Post/DHL, die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, die Arena Trier, Popp Concerts sowie Bastian-Druck Föhren das KLASSE!-Projekt.

Für diese Projektzeiträume können Lehrer ihre Klassen für KLASSE! und Mini-KLASSE! anmelden:

15. bis 31. Oktober 2018

1. bis 30. November 2018

1. bis 21. Dezember 2018

7. bis 31. Januar 2019

1. bis 22. Februar 2019

1. bis 31. März 2019

1. bis 18. April 2019

1. bis 31. Mai 2019

1. bis 30. Juni 2019