Empfang als Dank ans Racing Team Trier

Als sein Jahresmotto für das Jahr 2018 hat Oberbürgermeister Wolfram Leibe die Förderung des Ehrenamts ausgegeben. Ein erstes Zeichen in dieser Richtung setzte er mit einem Dankeschön-Empfang für die Mitglieder des Vereins Racing Team Trier im Rathaus. Der Motorsportverein, der im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte, richtete bis 2011 das internationale Trierer Bergrennen zwischen Fell und Thomm im Landkreis Trier-Saarburg aus.

Gemeinderatsmitglieder aus den beiden Ortschaften waren daher ebenfalls im Rathaus zu Gast. In den vergangenen Jahren waren die Mitglieder des Racing Teams verstärkt karitativ tätig: Zum Beispiel sammelten sie Spenden für die Opfer des Erdbebens 2016 in der Region Ascoli Piceno und konnten Bürgermeister Guido Castelli bei einer Clubfahrt in die Trierer Partnerstadt einen Scheck in Höhe von 2250 Euro überreichen.

Oberbürgermeister Leibe bedankte sich für diese Aktion sowie für das langjährige Engagement des Vereinsvorsitzenden Manfred Kronenburg als Abschnittsleiter der ADAC-Rallye und freute sich, dass das RTT seine Erfahrung bei der Organisation von sportlichen Großveranstaltungen auch bei der Deutschland-Tour für Radprofis, die im August 2018 zwei Tage Station in der Region Trier macht, einbringen will.