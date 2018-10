später lesen Bäder Ökologisch und vielfältig: Preis für Trierer Bad Teilen

„Ökologischer Vorreiter mit überlegtem Konzept“ – so begründet die Jury der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen die Auszeichnung für das Bad an den Kaiserthermen mit dem dritten Preis in der Kategorie „Hallen-, Kombi- und Freizeitbad“.