Ölwanne aufgerissen und weitergefahren

Auf einer Wiese zwischen der Kyll und der Mosel unterhalb der Ehranger Brücke hat ein Autofahrer eine mehrere hundert Meter lange Ölspur verursacht. Das berichtet die Polizei Schweich.

Der PKW, bei dem es sich vermutlich um einen dunklen Golf IV handelt, riss sich am Freitag zwischen 21 und 22 Uhr die Ölwanne an einem Stein auf und setzte seine Fahrt mit stark beschädigter Ölwanne fort. Hierdurch lief bereits auf der Wiese der Großteil der Ölwanne leer. Das Auto wurde weiter über den Radweg entlang des ART-Geländes in Richtung Trierer Hafen gesteuert und blieb in Höhe des ART-Geländes liegen. Bis dorthin gab es eine weitere, schwächere Ölspur. Der Fahrradweg musste von einer Spezialfirma gereinigt werden. Bezüglich der verschmutzen Wiese wurde die zuständige Umweltbehörde in Kenntnis gesetzt. Durch Zeugenhinweise ist bekannt, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen Golf VI mit einer Teilkennzeichen-Kombination TR-?? 7777 handeln könnte. Weiter befinde sich auf dem Heck des Fahrzeugs ein „BVB-Zeichen”, sowie ein „Anglerspruch“. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0..