Ohne Stress in die Trierer Innenstadt

Trier (red) Während sich der Handel auf den Jahres-Endspurt vorbereitet, kümmern sich die City-Initiative Trier (CIT) und ihr Kooperationspartner Stadtwerke Trier erneut um einen kostenlosen Park-&-Ride-Service. Auch in diesem Jahr wird dieses Angebot an den drei Adventssamstagen 2., 9. und 16. Dezember, jeweils ab 10.10 Uhr etwa im Zehn-Minuten-Takt in die Trierer Innenstadt und im gleichen Rhythmus zurück an die Ausgangs-Haltestellen angeboten.