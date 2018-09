(red) Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Zeit, in der Swing, Blues, Dixieland und Ragtime entstanden. In Nordamerika wurde getanzt nach der Musik von George Gershwin, Irving Berlin, Richard Rodgers und anderen genialen Komponisten.

Seniors Of Swing haben sich dieser wunderschönen Melodien angenommen und interpretieren sie in authentischer Weise. Am Freitag, 22. Juni, 20 Uhr, gastieren sie beim Altstadtfest am Jazzpoint in der Simeonstraße in Trier. Anschließend ab 22 Uhr werden Bob Bee mit bekannten Jazz-Standards, gespickt mit jazzigen Pop- und Soulnummern, auf der Bühne stehen.

⇥Foto: Seniors of Swing