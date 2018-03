später lesen Ortsbeirat Trier-Olewig: Neue Postfiliale und gefährliche Treppe FOTO: Laux, Simone / TV FOTO: Laux, Simone / TV Teilen

Im Trierer Stadtteil Olewig gibt es eine neue Poststelle: Sie hat vor kurzem in der Straße Zur Mühle, nahe dem Sportheim, eröffnet. Die Dienstleistungen entsprechen dem Standard solcher „Postfilialen im Einzelhandel“ und reichen über Brief- und Nachnahmeversand bis hin zum Aufgeben von Paketen und DHL-Lieferungen. Die Öffnungszeiten sind jedoch beschränkt auf montags bis freitags jeweils von 8 bis 10 Uhr sowie an Samstagen von 8 bis 9 Uhr. Von Martin Recktenwald