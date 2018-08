später lesen Kommunalpolitik Ortsbeirat Trier-Olewig spricht über neue Treppe Teilen

Die Erneuerung der Treppe sowie der angrenzenden Schiefer- und Stützwand in der Olewiger Straße 146 a ist ein Thema in der Sitzung des Ortsbeirats Olewig am Mittwoch, 29. August, 19 Uhr, in der Grundschule in der Straße Auf der Ayl. red