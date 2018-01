Eine Orgelvesper beginnt am Samstag, 27. Januar, um 18 Uhr in der Konstantin-Basilika. Marius Beckmann spielt am Tag der Auschwitz-Befreiung Orgelimprovisationen an der symphonischen Eule-Orgel der Basilika, unter anderem die viersätzige Symphonie „Pour les morts“. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt 3 Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.