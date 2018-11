später lesen Kommunalpolitik Ortsbeirat redet über Haushalt Teilen

Mit einer Einwohnerfragestunde beginnt der nächste Ortsbeirat Trier-Mitte/Gartenfeld am Mittwoch, 21. November, 19 Uhr, CDU-Fraktionsraum im Rathaus am Augustinerhof. Außerdem geht es um die Stadtteilbudgets bis 2020 und die geplante Angebotserweiterung in der Kita Ruländer Hof.