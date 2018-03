Ortsbeirat tagt in der Realschule

Ein Zuschuss zur Sanierung einer Akustikdecke in der Kindertagesstätte St. Matthias und eine Einwohnerfragestunde stehen unter anderem auf der Tagesordnung im nächsten Ortsbeirat Trier-Süd am Montag, 29. Januar, 19 Uhr, Nelson-Mandela-Realschule plus.