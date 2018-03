Ortsbeirat tagt im Amtshaus

In der nächsten Sitzung des Ortsbeirats Pfalzel am Dienstag, 30. Januar, 19.30 Uhr, im Amtshaus, werden Annemarie Lamberti als neue Seniorenvertrauensperson und Werner Pfeiffer als Mitglied des neuen Trierer Seniorenbeirats aus dem Stadtteil vorgestellt.

Außerdem geht es um die geplanten Bauarbeiten in der Eltzstraße sowie Anfragen der UBT zum Neubau der Kita St. Adula und der SPD zur Sanierung der Toiletten in der Pfalzeler Grundschule. Somit ist für alle Generationen für Gesprächsstoff gesorgt.