Osterferienprogramm im Exzellenzhaus

In den Osterferien bietet der Jugendtreff Exzellenzhaus ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche ab elf Jahren an. Dabei werden die vier Tage des Ferienprogramms ganz im Zeichen von Sport & Action sowie Streetart stehen.

