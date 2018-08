Park&Ride in Trier wird angenommen und ausgebaut

Das P+R-Angebot, das City-Initiative Trier (CIT) und Stadtwerke Trier (SWT) am Donnerstag auf dem Messepark angeboten haben, wurde sehr gut angenommen. „Mit mehr als 1200 Nutzern konnten wir die Zahlen im Vergleich zum letzten Jahr mehr als verdoppeln", freut sich Jana Bouillon von der CIT.

Michael Schröder, Leiter des Bereichs Mobilität bei den Stadtwerken, führt die hohen Fahrgastzahlen auch auf ein verbessertes Informationsangebot zurück: „Mit dem neuen LED-Hinweisschild an der Bitburger Straße und der SWT-Facebook-Seite haben wir neue Möglichkeiten zur Information unserer Fahrgäste etabliert, die scheinbar Wirkung zeigen.“ Weitere P+R-Angebote sind an den beiden Verkaufsoffenen Sonntagen am 30. September und 28. Oktober sowie an den Adventssamstagen geplant.