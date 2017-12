später lesen Jubiläum Frauennotruf feiert 25. Geburtstag Teilen

Twittern

Teilen



Seit 25 Jahren gehört der Frauennotruf zur Beratungslandschaft der Stadt Trier. Das Team des Frauennotrufs und der Trägerverein SIE e.V. veranstaltet für alle Menschen, die Verbundenheit spüren, am 6. Dezember ab 19 Uhr in der Tufa die „Nikoletta-Party“. Impulse, Frauenkabarett und ein Gläschen Sekt regen zum Nachdenken und Schmunzeln an. Abgerundet wird das Programm durch die Rhythmen von DJane Sasch. Infos unter Frauennotruf Trier: 0651/49777.