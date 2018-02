Passant findet tote Frau im Fastnachtskostüm in Trier-Ehrang - Identität geklärt (Video)

Ein Zeuge hat sich bei der Polizei Schweich gemeldet, der am Freitagmorgen eine tote Frau an der Friedhofstraße in Trier-Ehrang gefunden hat. Diese Straße verläuft parallel zur Kyll Richtung Kordel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Genaue Umstände sind noch nicht bekannt. Bisher liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Die Identität der Frau, die mit einem blau-weißen Fastnachtskostüm bekleidet gewesen war, ist inzwischen geklärt. Es handelt sich um eine 48-Jährige aus Trier.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schweich zu melden unter Telefon 06502/9157-10.