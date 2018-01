Sahnestück hat neuen Besitzer

Ihr Name

Die alten Nachbarn sind die neuen Besitzer. Die Kongregation der Borromäerinnen hat das Gelände des früheren Klosters Sancta Clara auf dem Trierer Petrisberg in der Nähe des Aussichtspunkts gekauft. Bis zu ihrem Weggang nach Mainz waren im Kloster die Klarissen-Kapuzinerinnen zu Hause. Das hat das Bischöflicher Generalvikariat mitgeteilt.

Mit ihrer Niederlassung „Haus Maria Frieden“ sind die Borromäerinnen bereits in der Vergangenheit unmittelbare Nachbarn des Klosters St. Clara gewesen. Nach eigenen Angaben werden die Borromäerinnen das Gelände für ihre Werke nutzen. 2016 hatte der Konvent der Klarissen-Kapuzinerinnen auf dem Petrisberg angekündigt, nach fast 100 Jahren ihr Kloster in Trier aufgeben zu wollen. Die zehn Schwestern im Alter von 43 bis 87 hatten das Kloster am 31. Januar 2017 verlassen.

Das Kloster wurde auf Antrag der Schwestern im vergangenen Jahr durch den Heiligen Stuhl aufgehoben. Die zuständige römische Kongregation für die Ordensleute beauftragte den Bischof, im Einvernehmen mit den Schwestern die mit der Auflösung des Klosters verbundenen Fragen zu klären. So hat der Bischöfliche Stuhl von Trier für die Klarissen-Kapuzinerinnen nach einem geeigneten Käufer gesucht und die notwendigen Verhandlungen geführt.