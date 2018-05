Pfarrfest in St. Maternus

Das Pfarr- und Kindergartenfest in St. Maternus findet an Fronleichnam, 31. Mai, statt. Nach dem Festhochamt um 9.30 Uhr an den Mattheiser Weihern zieht die Prozession zur Kirche St. Maternus in Neu-Heiligkreuz. Nach dem Schlusssegen in der Kirche wird gefeiert. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen, Hüpfburg, Kinderschminken und weitere Angebote. Ab 14 Uhr wird Kaffee und Kuchen gereicht, ab 17 Uhr gibt es Abendessen. Die Organisatoren bitten um Kuchen- und Salatspenden, die im Pfarrzentrum abgegeben werden können.