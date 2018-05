Pfingstfest mit der Leiendecker Bloas

Der Kleingärtnerverein Trier-Ost veranstaltet vom 18. bis 21. Mai sein traditionelles Pfingstfest im Heiligkreuzer Altbachtal. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik. Am Samstag, 19 Uhr, präsentiert Joe Casel auf der Bühne am Vereinslokal Rock- und Popsongs aus fünf Jahrzehnten. Am Sonntag unterhält ab 14 Uhr Gerd Brandtscheidt, ab 18 Uhr spielen die Leiendecker Bloas. Zum Frühschoppen am Pfingstmontag tritt um 13 Uhr die Feuerwehrkapelle Pluwig auf. Mit Akustik-Rock von „Timeless“ klingt das Fest ab 16 Uhr aus. Zusätzlich zu Speisen aus dem Vereinslokal und vom Grill wird am Sonntag und Montag ab 11.30 Uhr ein Mittagstisch angeboten. An beiden Tagen steht ab 14 Uhr zudem ein Kuchenbüffet bereit. Für Kinder wird ebenfalls am Sonntag und Montag ab 14 Uhr auf der Festwiese ein buntes Spielprogramm organisiert.