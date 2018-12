später lesen Trier Pflege: Neuer Gesprächskreis Teilen

Twittern

Teilen



(red) Im Seniorenbüro Trier gibt es einen neuen Gesprächskreis für pflegende Angehörige unter dem Titel „Daheim und im Heim“. In einer Auftaktveranstaltung am Montag, 21. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr in der Kochstraße 1a geht es unter anderem um folgende Fragen: Wodurch entstehen die schwierigsten Belastungen in der Pflegesituation?