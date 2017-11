später lesen Philosophie und Advent im Kultur-Karussell Teilen

Twittern

Teilen



Trier (red) Im Kultur-Karussell wird es am Mittwoch, 29. November, um 16 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis Haus Franziskus philosophisch. Gottfried Heck entführt die Zuhörer in die Gedanken und die Welt der Philosophie.