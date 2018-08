Picknick im Schlosspark für guten Zweck

Die Trier Gesellschaft startet am Samstag, 25. August, ihr nächstes Großprojekt: die Restaurierung des Monopteros im Schlossgarten von Monaise. Der Säulentempel gehört zu einem Ensemble von Bauten, die zwischen 1779 und 1783 als Sommersitz für den Trierer Domdechanten Philipp von Walderdorf errichtet wurden.

Der Tempel ist in seinem Bestand akut gefährdet und muss dringend restauriert werden. Den Auftakt für dieses Projekt bildet das „Picknick am Monopteros“, zu dem Trierer am 25. August eingeladen sind. Die Veranstaltung, an der auch der Verein Trierisch und das Trier-Forum mitwirken, beginnt um 11 Uhr und wird von Baudezernent Andreas Ludwig eröffnet.

Durch den Kauf eines Picknickkorbes, der Decke, Apfelsaft oder Viez, Obst und Kekse enthält, kann jeder das Projekt unterstützen; weitere Spenden sind willkommen. Zusätzlich sorgen ein Getränkestand sowie eine Grillstation für leibliches Wohl. Kunsthistorikerin Marzena Kessler wird am Nachmittag den Bau vorstellen. Es spielt die Jazzband des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums.

Anmeldung bei Udo Fleck, Telefonnummer 0651/99143313 oder E-Mail: fleck-trier@t-online.de