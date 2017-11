später lesen Politisches Gebet zum Klimawandel Teilen

Trier (red) Das Theologische Quartett Trier lädt zu einem politischen Gebet am heutigen Dienstag um 19 Uhr im Caspar-Olevian-Saal (Willy-Brandt-Platz) in Trier ein. Das Thema lautet: Klimawandel - auch unser Wandel? Sind es vielleicht nur die großen Industrien, die klimaschädliche Gase ausstoßen, oder haben auch wir durch unser Verhalten, unseren Konsum Anteil an einer Klimaveränderung? Welche Folgen hat der maßlose Umgang mit der Natur und den Mitgeschöpfen?Das Quartett will durch das politische Gebet den Glauben auf der einen Seite und politisches Denken und Handeln auf der anderen Seite in einem liturgischen Kontext miteinander verbinden.