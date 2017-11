später lesen Polizei erwischt 14 Fahrradfahrer im Fahrverbot Teilen

Trier (red) Der Einsatz hat sich gelohnt: Im Rahmen ihrer Trier-Tage hat die Polizei Dienstag an mehreren Punkten in Trier kontrolliert, ob Fahrer etwa angeschnallt sind, an roten Ampeln stehen bleiben und ob sie die Finger vom Handy lassen. In der Fußgängerzohne erwischten sie 14 Fahrer auf dem Fahrrad, obwohl, das Fahrradfaren dort zwischen 11 Uhr und 19 Uhr verboten ist.