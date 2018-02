später lesen Polizei Polizei fahndet mit Phantombild nach Überfall auf ein Bordell FOTO: Polizei Trier / TV FOTO: Polizei Trier / TV Teilen

Wie die Polizei heute mitgeteilt hat, sind Unbekannte am Freitagmorgen, 3. November 2017, in ein Bordell in der Karl-Benz-Straße in Trier eingebrochen. Dort bedrohten sie eine Zeugin und flüchteten anschließend mit einem Tresor. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Phantombild nach den Räubern.