Polizei findet 500 Gramm Cannabis bei Autofahrer in Trier – Festnahme

Eine nicht alltägliche Verkehrskontrolle haben Beamte der Polizeiinspektion Schweich in der Nacht zum Sonntag, 15. Juli, erlebt. Sie fanden laut Polizeimitteilung knapp 500 Gramm Cannabis in einem Fahrzeug.

Der 30-jährige Fahrer sei am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser habe Untersuchungshaft angeordnet.