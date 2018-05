später lesen Kriminalität Polizei setzt Elektroschocker gegen randalierenden Mann ein FOTO: TV / Friedemann Vetter FOTO: TV / Friedemann Vetter Teilen

Ein renitenter Mann hat nach einem Hausfriedensbruch in der Trierer Christophstraße die Polizei Trier am Freitag auf Trapp gehalten. Der Tatverdächtige war am selben Tag zuvor schon mehrmals aufgefallen.

