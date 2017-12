Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisstem Mann

Mit einem Polizeihubschrauber und vielen Einsatzkräften hat die Polizeiinspektion Trier am Freitagmorgen einen 28-jährigen Mann aus Trier gesucht. Er wurde unverletzt gefunden.

Der Mann hatte gegen 7.35 Uhr seine Wohnung in Trier-Tarforst laut Polizei fluchtartig verlassen. Aufgrund seines psychischen Zustandes und der kalten Witterung habe die Gefahr bestanden, dass der 28-Jährige zu Schaden kommen könnte. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Besatzung eines Polizeihubschraubers den Mann in einem unwegsamen Gelände im Bereich Trier-Irsch ausfindig machen. Hinzugezogenen Polizeikräften gelang es gegen 9.30 Uhr, den 28-Jährigen, der versuchte, vor der Polizei zu flüchten, aufzufinden. Der Mann war augenscheinlich unverletzt und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

