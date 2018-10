später lesen Polizei Polizei sucht Unfallverursacher Teilen

(red) Ein blauer Hyundai Tucson ist am Mittwoch, 17. Oktober, zwischen 8.20 und 8.50 Uhr auf dem Parkplatz Hornbach in Trier-Euren am linken Außenspiegel beschädigt worden. Es entstand Sachschaden von 1500 Euro.