Polizei überwältigt vier Ladendiebe

Die Polizei hat am Montagmittag vier Männer nach einem räuberischem Ladendiebstahl auf einen Laden im Trierer im Alleencenter festgenommen. red

(red) Die Polizei hat am Montagmittag vier Männer nach einem räuberischem Ladendiebstahl in einem Laden im Trierer im Alleencenter festgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wollten diese einen Supermarkt verlassen, ohne ihre Ware zu bezahlen. Passanten und Mitarbeiter des Markts versuchten, die Männer an der Kasse festzuhalten, worauf es zu einem Gerangel kam. Herbeigerufene Polizeibeamte konnten drei der Männer im Alter zwischen 21 und 27 Jahren festnehmen. Dabei leistete ein 27-Jähriger Widerstand, konnte aber letztendlich von den Beamten überwältigt werden.