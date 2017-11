später lesen Polizei Polizei warnt vor gefährlichen Hundeködern Teilen

Trier (red) Ein Wurststück, in das ein Angelhaken hineingepresst war, ist am Samstag, 18. November, gegen 8.30 Uhr in der Heinestraße in Trier-Ehrang gefunden worden. Platziert war der Köder auf dem Verbindungsweg von der Heinestraße zum nahen Fuß- und Radweg.