Profi begutachtet private Kunst

Ob Flohmarktschnäppchen, Dachbodenfund oder Erbstück – fast jedes Kunstwerk hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Am Dienstag, 16. Januar, lädt Restaurator und Kunstexperte Dimitri Scher um 18 Uhr zur öffentlichen Begutachtung von Kunstwerken in Privatbesitz ins Stadtmuseum Simeonstift ein. Zur kostenlosen Begutachtung ist eine Anmeldung erforderlich, per Mail an kathrin.schug@trier.de oder unter Telefon 0651/718-1454. Zuschauer können ohne Anmeldung an der Veranstaltung teilnehmen, der Eintritt beträgt 6 Euro.