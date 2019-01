FOTO: klaus kimmling

Innovationen erwünscht

Der Verfall im Burgunderviertel hat zu lange gedauert. Das mag man bedauern, es hat aber auch einen Vorteil: Die Substanz der alten Wohnblöcke ist so schlecht, dass sie abgerissen werden müssen. So wird Platz geschaffen für neue Formen der Stadtentwicklung. Ein städtisches Wohnviertel, in dem es keinen Durchgangsverkehr und kein Park-Chaos an den Straßen und Wegen gibt, ist ein erstrebenswertes Ziel, das mit einer zentralen Quartiersgarage erreicht werden kann.

Zudem ist die Idee reizvoll, die grüne Mitte des Quartiers als gemeinschaftliche Aufgabe aller Anwohner zu konzipieren. So könnte ein lebendiger Treffpunkt für alle Bewohnern des Burgunderviertels funktionieren. Nicht allen Menschen werden diese Dinge sympathisch sein. Aber wer ein freistehendes Einfamilienhaus mit umzäuntem Garten sucht, muss das eben an einem anderen Ort tun.