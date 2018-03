Anklage wegen schweren sexuellen Missbrauchs

Ein 49-jähriger Mann muss sich heute erneut vor dem Landgericht Trier wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Er soll zwischen November 2010 und November 2013 seine Partnerin veranlasst haben, an und vor ihrer minderjährigen Tochter sexuelle Handlungen vorzunehmen, zu fotografieren und ihm die Bilder über ein Mobiltelefon zu senden.

Im gleichen Zeitraum hatte der Mann demnach zu zwei weiteren Frauen sexuelle Beziehungen. Laut Anklageschrift hat er diese Frauen ebenfalls dazu gebracht, kinderpornografische Aufnahmen von ihren damals 13-jährigen Töchtern zu machen und ihm zu senden. Alle drei Frauen müssen sich deshalb ebenfalls vor Gericht verantworten, zwei von ihnen in gesonderten Strafrechtsverfahren.

Die Frau, die sich gemeinsam mit dem Mann heute vor der großen Jugendkammer des Landgerichts verantworten muss, soll billigend in Kauf genommen haben, dass die Bilder ihrer Tochter weiterverbreitet wurden. Sie war bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten.

In der Wohnung des Angeklagten, der zuletzt in Trier wohnte und bislang strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten ist, sollen zudem 1500 Abbildungen mit kinderpornografischem Inhalt aufgefunden worden sein.

(r.n.)