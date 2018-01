Prozessauftakt am Landgericht wegen versuchten Mordes in Trier: Zeugin sagt aus

Nach Frotzeleien am Bierstand, an dem sie mit ihrem Ex-Freund und anderen Kirmesgästen gestanden habe, sei sie am späten Abend zur Toilette gegangen, sagte die Frau aus. Plötzlich habe sie ihr ehemaliger Lebensgefährte von hinten am Hals gepackt und zugedrückt. „Es ging alles sehr schnell“, erklärte die 24-Jährige. Ob sie noch im Stehen das Bewusstsein verloren habe oder erst, nachdem sie mit dem Angreifer zu Boden stürzte, könne sie nicht mehr genau sagen. Sie sei erst wieder wach geworden, als ein anderer Freund, der ebenfalls auf der Kirmes zu Gast war, sie mit leichten Schlägen auf die Wangen wieder zu Bewusstsein gebracht habe.

Das Angebot eines anderen Zeugen, Arzt oder Polizei zu rufen, habe sie abgelehnt. „Ich wollte nur noch heim“, sagte die junge Frau. Am nächsten Tag sei ihre Mutter dann mit ihr zum Arzt. Typische Würgemerkmale stellte die Ärztin nicht fest, diagnostizierte allerdings seitliche Verletzungen am Hals und Prellungen.

Am gleichen Abend erstattete die Zewenerin Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei nahm die Anzeige zunächst in der Kategorie Körperverletzung auf. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wechselte der Fall schließlich zur Kriminalpolizei, die dann wegen des Verdachts auf versuchten Mords ermittelte. Auf diesen Tatbestand lautet auch die Anklage.

Für den Tatverdacht versuchten Mord spiele es keine Rolle, ob das Opfer tatsächlich schwere Verletzungen davon getragen habe, erklärte Staatsanwalt Eric Samel in einer Prozesspause im Gespräch mit dem TV. Vielmehr gehe es um die Intention des Angeklagten. Weiter sei entscheidend, dass Würgen - und damit die Zufuhr von Sauerstoff zum Gehirn - grundsätzlich dazu geeignet sei, das Leben eines anderen zu gefährden. Auch deshalb müsse der 34-Jährige sich wegen versuchten Mords und nicht wegen Körperverletzung verantworten.

Gegenüber einem Freund hatte der Angeklagte nach der Tat laut Prozessakten geäußert, dass er seine Ex-Freundin „leicht gewürgt“ habe, aber sich an nichts mehr erinnern könne. Am Morgen nach der mutmaßlichen Tat hatte er sich bei seiner Ex-Freundin mehrfach per sms für sein Verhalten entschuldigt.

Der Prozess wird am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr fortgesetzt. Als Zeuge geladen ist dann der Mann, der zufällig am Tatort in Zewen vorbeigekommen ist und den Angeklagten von der bewusstlosen Zeugin weggerissen haben soll.