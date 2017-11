später lesen Pulse of Europe trifft sich drinnen Teilen

Twittern

Teilen



Trier (red) In den Wintermonaten treffen sich die Mitstreiter der Initiative Pulse of Europe drinnen: Die Treffen mit dem Titel Europa im Gespräch finden bis zum März 2018 sonntags von 11.30 bis 13 Uhr in der Trierer Sportakademie, Herzogenbuscherstraße 56. Am kommenden Sonntag finden eine Diskussion zum Thema Welche Zukunft für Europa? statt.