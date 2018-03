Qualifikation für Pilgerführer

Das Bistum bietet ab 24. Februar ein mehrteiliges Seminar in Trier an.

„Glaube kommt auf zwei Beinen“ ist das Motto für einen dreiteiligen Qualifizierungskurs: Geistliche Pilgerbegleitung für ehrenamtliche Pilgerführer in drei Modulen an drei Standorten in Speyer, Tholey und Trier. Es handelt sich um eine Bildungsinitiative aus den Bistümern Trier und Speyer. Start ist am Samstag, 24. Februar.

Unterwegs zu sein war und ist zeitgemäß – Wege des Suchens, des Veränderns, des Neubeginnens, des Glaubens; allein und gemeinsam. Zum Seminarinhalt gehören: Methoden von Bibel- und Textarbeit; Methodik, Gesprächsführung und Selbstleitung; Leitung und Organisation von Gruppen; inhaltliche Gestaltung von Wegstrecken; Präsentationen und Erprobungen.

Anmeldung: KEB Trier, Dekanat Trier, Johannes Rau, Paulusplatz 3, 54290 Trier