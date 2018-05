später lesen Blaulicht Randale am Radweg, Sägerei nach dem 1. Mai Teilen

Lustig ist anders. Offensichtlich ist ähnlich wie auch in Bonerath der Maibaum in Schondorf nach dem 1. Mai Ziel einer Sägeaktion geworden. Nach Auskunft der Polizeiinspektion Hermeskeil haben vermutlich in der Nacht auf Donnerstag bisher Unbekannte den Stamm des Baums gut ein Drittel weit angesägt. Dadurch bestand die Gefahr, dass der Baum umkippt. Die freiwilllige Feuerwehr musste den Maibaum fachmännisch zerlegen, damit niemand zu Schaden kommt.