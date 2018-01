später lesen Polizei Raub nach sexueller Nötigung: Kripo Trier sucht Zeugen FOTO: Frank Göbel / TV FOTO: Frank Göbel / TV Teilen

Zwei Männer haben laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag eine Frau an eine Hauswand in der Trierer Paulinstraße gedrängt. Während einer ihr in den Schritt gegriffen habe, habe der andere ihre Geldbörse gestohlen.