(bla) Besorgte Anwohner haben am Sonntagmorgen um 5.50 Uhr den Notruf gewählt, weil in der Nikolausstraße in Trier in einem Mehrfamilienhaus im ersten Obergeschoss ein Rauchmelder zu hören sei. Aus einem gekippten Fenster drang dichter Rauch.