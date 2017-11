später lesen Realschule plus zeigt ihr Angebot Teilen

Trier (red) In der Kurfürst Balduin Realschule plus Trier im Trierweilerweg ist am Samstag, 2. Dezember, von 10 bis 13 Uhr, ein Tag der offenen Tür. Die Schüler gestalten im Vorfeld unter dem Motto Adventshaus die Schule und präsentieren am Samstag in ihren Klassen Projektunterricht.