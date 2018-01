Die Jugend musiziert in Trier

70 Talente aus der ganzen Region zeigen am Wochenende ihr Können.

Der 55. Regionalwettbewerb von Jugend musiziert findet am 27. und 28. Januar in Trier statt, organisiert von der Karl-Berg-Musikschule. 70 junge Talente im Alter von 7 bis 19 Jahren aus den Kreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und der Stadt Trier zeigen ihr Können vor Publikum und einer professionellen Jury.

Die Wertungskategorien Blasinstrumente Solo, Gitarre Solo, Schlagzeugensembles, Klavier 4-händig, Duo Klavier und ein Streichinstrument werden in Trier durchgeführt und somit bietet der Regionalentscheid ein breites Spektrum an musikalischen Erlebnissen.

Die Teilnahme an Jugend musiziert ist für viele junge Musikerinnen und Musiker der Einstieg in eine professionelle Karriere. Weltbekannte Stars der Klassik wie beispielsweise Anna-Sophie Mutter debütierten im Rahmen dieses Wettstreits.

Durchgeführt wird der Wettbewerb in der Karl-Berg-Musikschule der Stadt Trier, er wird finanziell durch die Sparkasse Trier unterstützt. „Die Förderung der Sparkasse ist uns eine große Hilfe“, so Pia Langer, Regionalleiterin von Jugend musiziert in Trier. Seit Jahren verbindet die Ausschüsse von Jugend musiziert in Rheinland-Pfalz mit der Sparkasse des Landes eine gute und stabile Zusammenarbeit.

Interessierte, die die musikalischen Vorträge der JungmusikerInnen mitverfolgen möchten, sind bei dem öffentlich stattfindenden Wettbewerb herzlich willkommen. Eine Übersicht der TeilnehmerInnen und der Wettbewerbsprogramme sind auf der Homepage der städtischen Musikschule unter www.musikschule-trier.de einzusehen.

Ebenfalls sind Interessierte beim Preisträgerkonzert am 11. März ab 17 Uhr im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais zu Trier willkommen. Die Erstplatzierten des Regionalwettbewerbs präsentieren Auszüge aus ihrem Wettbewerbsprogramm, alle TeilnehmerInnen erhalten eine Urkunde von Jugend musiziert und ein Präsent.

Weitere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle der Karl-Berg-Musikschule unter Telefon. 0651/718-1440.