Reliquienschrein der Heiligen Bernadette im Bistum Trier

Der Schrein der Heiligen Bernadette befindet sich bereits seit September dieses Jahres auf Deutschlandreise. 13 Bistümer werden besucht – als letzter Halt steht die Diözese Trier auf dem Programm.

Interessierte können am Freitag, 23. November, in Trier (St. Paulin) und am 24. November in Trier in der Liebfrauenkirche und im Hohen Dom zu Trier die Reliquien der Heiligen besuchen.

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens hat die Deutsche Hospitalité Notre Dame de Lourdes den Reliquienschrein der Heiligen Bernadette zum deutschen Wallfahrtsort Kevelaer gebracht. Dort reichte der damalige Bischof von Lourdes vor 70 Jahren als erster Franzose nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges den Deutschen die Hand zur Versöhnung. Vor 160 Jahren erschien in Lourdes der Heiligen Bernadette nach eigener Aussage die Gottesmutter, die sie zu Umkehr und Buße aufrief. Auf Geheiß der „Schönen Dame“ grub die damals 14-Jährige eine Quelle aus, die bis heute dort sprudelt. Seitdem finden zahlreiche gläubige Christen in dem Pyrenäenort Trost, Stärkung im Glauben und Linderung ihrer Leiden.

Viele Gläubige können die Pilgerreise zu dem französischen Wallfahrtsort jedoch nicht antreten. Ihnen wird nun „vor der Haustür“ die Möglichkeit geboten, sich am Reliquienschrein der Heiligen Bernadette in Gebet und Meditation mit den Geschehnissen in Lourdes zu verbinden.

Für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen bieten die Malteser, die für den Transport der Reliquie in Deutschland verantwortlich zeichnen, eine Diözesanwallfahrt mit Pontifikalamt im Hohen Dom zu Trier am letzten Tag der Reise, dem 24. November, an.

Initiiert wurde die Pilgerfahrt von der Mitbegründerin der Deutschen Hospitalité, Adelheid Freifrau von Gemmingen, und von Präsidentin Antoinette Freifrau von Elverfeldt.

Bei der Vereinigung handelt es sich um einen Zusammenschluss aus Frauen und Männern, die sich verpflichten, einmal im Jahr für eine Woche nach Lourdes zu fahren und dort kranken und behinderten Pilgern zu helfen. Anfangs nur sieben Personen zählend, ist die Vereinigung heute deutschlandweit auf über 400 Mitglieder angewachsen.

Weitere Informationen zu der Wallfahrt finden Interessierte im Internet auf den Seiten der Deutschen Hospitalité unter der Adresse www.hospitalité.de oder denen der Malteser unter der Adresse www.malteser-trier.de