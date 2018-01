Ronja von Rönne liest in Trier aus ihrem Buch

Die Journalistin und Autorin Ronja von Rönne stellt Mittwoch, 10. Januar, ihr Buch „Heute ist leider schlecht – Beschwerden ans Leben“ in Trier vor. Zu hören ist sie ab 20 Uhr im großen Saal der Tufa.

Mit ihrem Buch will von Rönne vermitteln: Positiv denken ist sehr in. Dabei sei das großer Unsinn. Wenn man zum Beispiel sehr einsam ist, helfe es auch nicht, sich einzureden, man sei eigentlich nur die kleinste Polonaise der Welt. Es macht mehr Freude, sich einzureden, man sei allein. Die Autorin verspricht: In diesem Buch erfahren die Leser eine ganze Menge und was dagegen hilft. Ronja von Rönne, 1992 in Berlin geboren, schreibt für die Welt am Sonntag. 2016 erschien ihr erster Roman „Wir kommen“.

Karten für die Lesung gibt es für zehn Euro www.ticket-regional.de oder für 14 Euro an der Abendkasse.