Gleich zweimal wird am Wochenende im Bürgerhaus Ehrang die rot-weisse Foasenicht gefeiert.

Nach dem Erfolg der Premierensitzung findet die zweite Jubiläumssitzung (die KG feiert ihr 66-jähriges Bestehen) an diesem Samstag um 19.11 Uhr statt. Am Sonntag, 4. Februar, um 14.11 Uhr startet die beliebte „Altensitzung“, bei der es Kaffee und Kuchen gibt. Eintrittskarten sind erhältlich im Autohaus Roth und an der Saaleingangskasse.

(red)